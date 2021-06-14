معاداة الإسلام وملفا سوريا وليبيا.. أردوغان يتحدث عن نتائج لقائه مع ماكرون

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه قال لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلديهما يمكن أن يتعاونا حول ملفي سوريا وليبيا.

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وصرح أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين عقب انتهاء قمة للناتو في بروكسل: "اتفقنا مع فرنسا على استمرار محادثاتنا الثنائية في روح تضامن كبير".

وحول خلافاتهما حول قضية معاداة الإسلام في فرنسا وموقف سلطاتها من المسلمين، نقل أردوغان عن ماكرون قوله خلال اللقاء: "من غير الوارد أن أكون ضد الإسلام، أقول هذا لكم كصديق".

وتابع أن ماكرون ركز خلال المحادثات على مسألة إمكانية تعاون تركيا وفرنسا حول ملفي سوريا وليبيا، مضيفا: "نحن مرتاحون من القيام بمثل هذا العمل ويمكننا فعل ذلك. نحن سنواصل بحث هذه القضية".

وسبق أن ذكر الرئيس الفرنسي أن نظيره التركي أكد خلال لقائهما رغبته في "خروج المرتزقة" من ليبيا في أقرب وقت، معربا عن موافقته على العمل مع فرنسا على سحبهم من البلاد.

المصدر: "الأناضول" + وكالات