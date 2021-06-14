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بايدن: سأوضح لبوتين أن هناك مجالات يمكن أن نتعاون فيها إذا اختار هو ذلك

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بايدن: سأوضح لبوتين أن هناك مجالات يمكن أن نتعاون فيها إذا اختار هو ذلك
Reuters ZUZ
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه سيوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن هناك مجالات يمكن التعاون فيها، "إذا اختار الرئيس الروسي ذلك".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي أنه لا يسعى إلى الصراع مع روسيا، لكن الحلف سيرد إذا واصلت موسكو ما وصفها بـ"أنشطتها الضارة".

ووصف بايدن نظيره الروسي بالشخص "الذكي والقوي والخصم الجدير بالاهتمام"، لافتا إلى أن زعماء العالم وجهوا له الشكر لأنه سيعقد لقاء مع بوتين.

وفي حديثه عن أوكرانيا، أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستفعل ما في وسعها لوضع كييف في موقع لتكون قادرة على مقاومة روسيا.

وسيجتمع بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء 16 يونيو في جنيف.

المصدر: "رويترز"

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