زيلينسكي يرحب بموقف "الناتو" بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه يرحب ببيان "الناتو" الذي يؤكد انضمام أوكرانيا في نهاية المطاف إلى التحالف العسكري.

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وكتب زيلينسكي في تغريدة: "أكد قادة الناتو أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف وأن خطة العمل الخاصة بالعضوية جزء لا يتجزأ من العملية".

وكانت إدارة زيلينسكي حثت "الناتو" على تسريع دخول أوكرانيا للحلف من خلال ما يسمى بـ"خطة عمل العضوية".

Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that 🇺🇦 will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. 🇺🇦 deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2021

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال زيلينسكي لوكالات إخبارية إنه يريد إجابة واضحة بـ"نعم" أو "لا" من الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إعطاء أوكرانيا مثل هذه الخطة.

المصدر: "رويترز"