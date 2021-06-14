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زيلينسكي يرحب بموقف "الناتو" بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف

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زيلينسكي يرحب بموقف
Reuters SZH/
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه يرحب ببيان "الناتو" الذي يؤكد انضمام أوكرانيا في نهاية المطاف إلى التحالف العسكري.

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وكتب زيلينسكي في تغريدة: "أكد قادة الناتو أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف وأن خطة العمل الخاصة بالعضوية جزء لا يتجزأ من العملية".

وكانت إدارة زيلينسكي حثت "الناتو" على تسريع دخول أوكرانيا للحلف من خلال ما يسمى بـ"خطة عمل العضوية".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال زيلينسكي لوكالات إخبارية إنه يريد إجابة واضحة بـ"نعم" أو "لا" من الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إعطاء أوكرانيا مثل هذه الخطة.

المصدر: "رويترز"

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