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روحاني: يمكننا تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 63% في أي لحظة

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روحاني: يمكننا تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 63% في أي لحظة
Reuters /FW1F/William Maclean
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إن بلاده قادرة "في أي لحظة" على زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يتجاوز 63%.

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وجاء في بيان للرئاسة الإيرانية أن روحاني أوضح أن "الجميع رأى كيف بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 63%. إذا دعت الحاجة، يمكننا زيادة درجة التخصيب في أي لحظة".

وأضاف أن "إيران على أي حال لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية"، لافتا إلى أن التخصيب يتم "لتلبية احتياجات البلاد في مجال الطب والطاقة وقطاعات أخرى".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت في 11 مايو بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز بنسبة 63%.

وصرحت القيادة الإيرانية في وقت سابق أن قرار تخصيب اليورانيوم عند 60% جاء ردا على أعمال إسرائيل التخريبية في منشأة نطنز يوم 11 أبريل.

المصدر: RT

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