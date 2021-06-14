ترودو: لم نتوصل لاتفاق بشأن رفع القيود الحدودية مع الولايات المتحدة

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إنه والرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن رفع القيود المفروضة على الحدود بسبب جائحة كورونا.

وأوضح ترودو أنه تحدث مع بايدن بشأن رفع الحظر المفروض على السفر غير الضروري بين الولايات المتحدة وكندا والذي تم فرضه في مارس 2020، مع بداية الجائحة، مبينا أن كندا تحتاج إلى تطعيم المزيد من مواطنيها قبل رفع القيود.

وأضاف: "سنواصل العمل معا بشكل وثيق للمضي قدما بالطريقة الصحيحة، لكن كل واحد منا سيضع دائما مصالح وسلامة مواطنيه في المقدمة".

وقد أعلنت كندا الأسبوع الماضي أنها ستخفف من بروتوكولات الحجر الصحي للمواطنين الملقحين بالكامل اعتبارا من يوليو.

هذا وقالت وكالة "رويترز" إن رجال الأعمال في الولايات المتحدة وكندا اشتكوا من القيود الحدودية التي خفضت السفر السياحي بين البلدين، مما أثر على الشركات الكندية وشركات الطيران التي تعتمد على السياحة.

المصدر: The Hill