أردوغان: تركيا هي الدولة الوحيدة داخل"الناتو" التي حاربت داعش وجها لوجه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تركيا هي الدولة الوحيدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي حاربت داعش وجها لوجه وقدمت شهداء وحيدت نحو 4 آلاف من عناصره الإرهابية".

وفي كلمة له خلال قمة "الناتو" المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، أشار أردوغان إلى "أننا نخوض نضالا كبيرا داخل حدود بلادنا وخارجها ضد تنظيمات إرهابية عديدة مثل "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، و"غولن" ولكن لم نحصل على الدعم والتضامن المنشود من حلفائنا وشركائنا في حربنا ضد جميع أشكال الإرهاب".

وقال: "رأينا كيف يتم التعامل مع قياديي التنظيمات الإرهابية الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في سوريا والعراق وتركيا، على أنهم شرعيين"، مضيفا: " عبر اقتصادها الديناميكي وصناعاتها الدفاعية القوية وسياساتها الخارجية القائمة على المبادئ ستواصل تركيا المساهمة في السلام والاستقرار العالميين بالتعاون مع حلفائها".

المصدر: "الأناضول"