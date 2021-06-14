تركيا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

تسلمت تركيا، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن طائرة كانت تحمل كميات من لقاح "سبوتنيك V" هبطت اليوم في مطار "إيسنبوغا" بالعاصمة أنقرة.

وفي 28 أبريل الماضي أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن تركيا وقعت عقدا لتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقد أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، في محادثة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، استعداد الجانب الروسي لضمان إمداد تركيا بلقاح "سبوتنيك V".

المصدر: تاس