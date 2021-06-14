نافورة جنيف ستتزين يوم القمة الروسية الأمريكية بأضواء علمي البلدين

ستضيء نافورة جنيف "Jet d'Eau" الشهيرة يوم اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي بألوان علمي البلدين، بذلك افادت متحدثة باسم مركز جنيف للخدمات الصناعية، المسؤول عن إدارة النافورة.

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ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن المتحدثة قولها: "في يوم القمة، ستضيء النافورة بألوان العلمين الروسي والأمريكي، مع حلول الظلام وحتى الرابعة فجرا".

وتعقد القمة الروسية الأمريكية في 16 يونيو، وهي الأولى منذ عام 2018، حين أجرى الزعيم الروسي فلاديمير بوتين محادثات في هلسنكي مع دونالد ترامب، سلف جو بايدن في منصب الرئاسة.

المصدر: نوفوستي