ظريف يعلق بالعربية حول الإطاحة بنتنياهو ويدعو الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على انتهاء سلطة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بعد تصويت الكنيست لصالح منح الثقة لـ"حكومة التغيير".

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وقال محمد جواد ظريف في تويتر: "بعد فترة طويلة من الحروب والاعتداءات ضد الفلسطينيين والتهديدات الموجهة للجمهورية الإسلامية، ها هو الطاغية يسقط، وها هي غزة ترفع شارة النصر، وتواصل إيران مسيرة العزة".

وأضاف: "لعل من يأتي بعده (بعد نتنياهو) يتعلم أن البنيان الذي تأسس على الاعتداء والاحتلال لن يطول بقاؤه".

وصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس الأحد، لصالح منح الثقة لـ"حكومة التغيير" التي أنهت حكم رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، الذي استمر 12 عاما، ما يمثل فترة قياسية في تاريخ إسرائيل، إذ سيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب رئيسا حزبي "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، و"هناك مستقبل" الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023 ، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.

بعد فترة طويلة من الحروب والاعتداءات ضد #الفلسطينيين والتهديدات الموجهة #للجمهورية_الإسلامية ها هو الطاغية يسقط وها هي #غزة ترفع شارة #النصر وتواصل #إيران مسيرة #العزة . لعل من يأتي بعده يتعلم أن البنيان الذي تأسس على الاعتداء و #الاحتلال لن يطول بقاؤه — Javad Zarif (@JZarif) June 14, 2021

في سياق منفصل، دعا ظريف الإيرانيين إلى "المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن "المشاركة في الانتخابات ستسرع وتيرة رفع العقوبات الأمريكية، وستفشل أثر أي عقوبات في المستقبل".

وتابع: "المشاركة في الانتخابات ستهزم بنية الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران"، موضحا أن "هناك الكثير من الأخطاء، لكن مقاطعة الانتخابات ليست حلا، وستزيد من المشكلات، ولن تحل شيئا".

المصدر: RT