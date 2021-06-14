قاض أمريكي يرفض دعوى 117 موظفا في مستشفى حول رفضهم شرط تلقي لقاح ضد كورونا

أعلن القاضي الاتحادي الأمريكي، لين هيوز، عن رفضه دعوى قضائية أقامها 117 من العاملين بأحد مستشفيات تكساس، بسبب اشتراط المستشفى أن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

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وفي الحكم الصادر، أكد لين هيوز، قاضي المحكمة الجزئية، تأييده لسياسة مستشفى "هيوستن ميثوديست" التي تقضي بضرورة تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا.

وأوضح لين هيوز في قراره أن " مستشفى ميثوديست يحاول القيام بعمله في إنقاذ حياة الناس دون أن ينقل لهم فيروس كورونا"، لافتا إلى أن ذلك "خيار تم اتخاذه للحفاظ بشكل أكبر على سلامة الموظفين والمرضى وأسرهم".

وتابع: "للممرضة جينيفر بريدجز (المشتكية الرئيسية)، حرية الاختيار، إما قبول أو رفض اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولكن، إذا رفضت فعليها ببساطة العمل في مكان آخر"، موضحا أن "قانون ولاية تكساس يحمي فقط الموظفين من طردهم لرفضهم القيام بعمل غير قانوني، وأن هذا الشرط يتوافق مع السياسة العامة".

وكانت الممرضة جينيفر بريدجز، المدعية الرئيسية في القضية، قد دفعت بأنه إذا تم طردها لرفضها التطعيم ضد فيروس كورونا، فيجب اعتبار ذلك "فصلا تعسفيا"، معتبرة أن "اللقاحات تجريبية وخطيرة".

في حين أن القاضي لم يجد رأيا مقنعا في أي من الحجتين.

المصدر: "رويترز"