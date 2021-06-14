جنيف تمنع المسيرات من التحليق استعدادا لقمة بوتين - بايدن

أغلقت جنيف أجواءها أمام الطائرات المسيرة في إطار الاستعدادات الأمنية للقمة الروسية - الأمريكية، التي ستنعقد هناك الأربعاء المقبل.

ودخل الحظر على تحليق الطائرات المسيرة حيز التنفيذ اليوم الاثنين، كإجراء أمني قبل اجتماع 16 يونيو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، وبموجب قرار السلطات في جنيف يمنع إطلاق طائرات مسيرة حتى الساعة 00:00 يوم 17 يونيو، تحت التهديد بدفع غرامة، وبدءا من يوم الثلاثاء، تم فرض قيود أيضا على رحلات الطائرات المأهولة.

وصرح المتحدث باسم الشرطة في جنيف، جان فيليب براندت، بأن "أي انتهاك لهذا الحظر يعاقب عليه بغرامة"، كما تعتزم الأجهزة الأمنية مصادرة الأجهزة من أصحابها الذين لا يلتزمون بالحظر.

وتستعد الشرطة في مدينة جنيف السويسرية، منذ أيام للقمة الروسية - الأمريكية المقررة يوم 16 يونيو، وقد طلبت مساعدة إضافية من الوحدات الأمنية الأخرى المجاورة، متوقعة أن يضم كل وفد خلال القمة التي ستجمع بوتين وبايدن، من 600 إلى 800 شخص.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل كتيبة عسكرية في مطار جنيف، بينما سيساعد الباقون، الذين خصصتهم السلطات، في حراسة حدود منطقة عقد القمة.

المصدر: تاس