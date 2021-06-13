تركيا تعلن عن طرد قارب لخفر السواحل اليوناني "انتهك المياه الإقليمية"

أعلنت قوات خفر السواحل التركي عن طرد قارب تابع لخفر السواحل اليوناني "بعد انتهاكه المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل ولاية باليكسير غرب البلاد".

وقالت قيادة خفر السواحل التركي في بيان لها، إن "قاربا تابعا لخفر السواحل اليوناني انتهك المياه الإقليمية التركية، بعد منتصف ليل السبت، قبالة سواحل قضاء أيواليك بولاية باليكسير".

وأضافت أن "القارب اليوناني كان يدفع مجموعة من طالبي اللجوء نحو المياه الإقليمية التركية".

وأشارت إلى أن "وحداتها قامت بإبعاد القارب اليوناني، عبر إرسال زوارق تابعة لها".

المصدر: "الأناضول"