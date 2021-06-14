رئيس المجلس الأوروبي مهنئا بينيت: نتطلع لتعزيز الشراكة بقضايا السلام
هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينت بتوليه منصبه، معربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة بقضايا السلام في المنطقة.
وكتب ميشيل في تغريدة عبر "تويتر": "أبارك لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد، لأدائهما اليمين الدستورية للحكومة الإسرائيلية الجديدة".
وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز شراكة الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من أجل الازدهار المشترك ونحو السلام والاستقرار الإقليمي الدائم".
Congratulations to Prime Minister @naftalibennett and to Alternate PM & MFA @yairlapid for the swearing in of the new Israeli government.— Charles Michel (@eucopresident) June 13, 2021
Looking forward to strengthen the 🇪🇺 🇮🇱 partnership for common prosperity and towards lasting regional peace & stability.
المصدر: RT