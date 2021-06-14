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رئيس المجلس الأوروبي مهنئا بينيت: نتطلع لتعزيز الشراكة بقضايا السلام

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رئيس المجلس الأوروبي مهنئا بينيت: نتطلع لتعزيز الشراكة بقضايا السلام
Reuters
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينت بتوليه منصبه، معربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة بقضايا السلام في المنطقة.

وكتب ميشيل في تغريدة عبر "تويتر": "أبارك لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد، لأدائهما اليمين الدستورية للحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز شراكة الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من أجل الازدهار المشترك ونحو السلام والاستقرار الإقليمي الدائم".

المصدر: RT

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