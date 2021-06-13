آلاف الإسرائيليين يحتفلون في تل أبيب والقدس بعد الإطاحة ببنيامين نتانياهو

تجمع آلاف الإسرائيليين في تل أبيب والقدس، اليوم الأحد، للاحتفال بإقصاء رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بعدما أمضى 12 عاما متواصلة في السلطة.

وتوجهت الحشود إلى ساحة رابين بوسط تل أبيب للاحتفال بالحكومة الجديدة​ التي نالت ثقة البرلمان بعدما أيدها 60 نائبا وعارضها 59.

وفي القدس، هتف مئات الإسرائيليين فرحا خارج البرلمان الإسرائيلي، بعد أن وافق الكنيست على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي أدت اليمين اليوم الأحد، من مزيج من الأحزاب السياسية التي ليس لديها كثير من القواسم المشتركة.

وتولى نتنياهو، وهو أطول الساسة الإسرائيليين بقاء في السلطة، رئاسة الوزراء منذ عام 2009، وذلك بعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999، لكنه تضرر من إخفاقه المتكرر في انتزاع الفوز في الانتخابات منذ عام 2019، فضلا عن محاكمته حاليا في مزاعم فساد.

المصدر: وكالات