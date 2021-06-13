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البيت الأبيض: بايدن سيبحث مع الرئيس التركي أردوغان الأوضاع في سوريا وليبيا

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البيت الأبيض: بايدن سيبحث مع الرئيس التركي أردوغان الأوضاع في سوريا وليبيا
Reuters Murad Sezer/File Photo
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا.

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وفي موجز صحفي قال سوليفان إن بايدن سيبحث مع أردوغان، على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل، غدا الاثنين، عددا من المواضيع بينها أفغانستان وسوريا وليبيا والوضع في شرق المتوسط، والصين وروسيا.

وفيما يخص أفغانستان، كشف المستشار أن تركيز الرئيسين سيتم على"كيفية ضمان أن تبقى سفارتنا هناك وأن تعمل في أمن".

وأضاف: "سيبحثان.. الصين وروسيا.. فهناك خلافات بين روسيا وتركيا في بعض النقاط"، دون أن يكمل سوليفان جملته، فقد انقطع فجأة البث الإذاعي من طائرة الرئيس الأمريكي في هذه اللحظة.

المصدر: "نوفوستي"

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