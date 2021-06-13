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ماكرون يرحب بالقمة الروسية الأمريكية في جنيف ويحدد "مفهوم العدو"

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ماكرون يرحب بالقمة الروسية الأمريكية في جنيف ويحدد
AFP Ludovic Marin
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرحب بإجراء اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف يوم 16 يونيو.

 

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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في أعقاب قمة مجموعة "السبع الكبار" التي اختتمت أعمالها في مقاطعة كورنوال البريطانية: "أنا أرحب بعقد هذه القمة، إنه شيء جيد. فقد كنت أؤيد دوما الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتابع الرئيس الفرنسي: "إذا كانت هناك خلافات فمن الأجدى مناقشتها"، معربا عن أمله في أن يسمح اللقاء المرتقب بـ "إلقاء الأضواء على الخلافات المتعلقة بالتصرفات في المجال السيبراني والفضاء الكوني وفي البحر".

وردا على سؤال عن الجهة التي يعتبرها حلف الناتو عدوا له، قال ماكرون إن هذا المفهوم ينطبق على "أي قوة تعتدي على السلامة الإقليمية للدول الأعضاء وتهدد أمنها". وأضاف الرئيس الفرنسي أن مفهوم العدو يشمل كذلك "الإرهاب الإسلامي"، مضيفا أن "هذا التهديد هو الذي يعد سببا لوجود الناتو ضمن التحالفات في العراق وسوريا".

المصدر: "تاس"

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