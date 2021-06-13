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بايدن: بوتين محق عندما قال إن علاقات موسكو مع واشنطن بأدنى مستوياتها

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بايدن: بوتين محق عندما قال إن علاقات موسكو مع واشنطن بأدنى مستوياتها
Reuters ZUZ/ELO
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان محقا في قوله إن العلاقات بين بلديهما تدهورت وبلغت أدنى مستوياتها.

وقال بايدن للصحفيين في ختام اجتماع قادة مجموعة السبع: "اسمحوا لي أن أوضح أنه (بوتين) على حق، إنها ( العلاقات بين البلدين) في مستوى منخفض".

وزعم الرئيس الأمريكي أن تدني العلاقات بين البلدين سببه "عدم تصرف بوتين، في كثير من الحالات، بما يتفق مع المعايير الدولية".

وذكر بايدن أن الولايات المتحدة "لا تسعى للصدام مع روسيا"، مضيفا أنه "ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل سويا مع روسيا بشأن ليبيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلى أدنى مستوياتها.

وأشار خلال المقابلة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسي محترف، وأنه يأمل منه ألا يتخذ أي خطوات مندفعة.

المصدر: RT

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