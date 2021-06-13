أردوغان: تركيا تحمي حدود الناتو وتتطلع لنهج أمريكي يعزز اتحاد الحلف

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، إن تركيا تحمي حدود حلف شمال الأطلسي، عبر حماية حدودها، معربا عن تطلعه لنهج أمريكي يعزز اتحاد الناتو وتضامنه.

واضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في مطار "أتاتورك" بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو): "نشارك في قمة مهمة سيتم فيها اتخاذ قرارات بشأن رؤية الناتو 2030، وتحديد خارطة طريق الحلف للسنوات العشر القادمة".

وأكد أن تركيا تحملت وتتحمل مسؤوليات بالغة الأهمية، بصفتها حليف موثوق في مواجهة التحديات التي تعترض الناتو.

وأوضح أن بلاده تكافح الإرهاب وتتعرض في الوقت نفسه لضغوط هجرة غير نظامية كثيفة.

وأشار إلى أنه سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش القمة في بروكسل، مضيفا: "سيكون أول لقاء مباشر لنا مع بايدن بعد توليه الرئاسة، ويجب بالدرجة الأولى مناقشة العلاقات التركية - الأمريكية".

وأكد أنه سيبحث مع بايدن الكثير من القضايا، معربا عن تطلعه لرؤية نهج غير مشروط من الولايات المتحدة يعزز اتحاد الناتو وتضامنه.

وقال إن هناك العديد من القضايا المطروحة على الطاولة مع الولايات المتحدة حيال الصناعات الدفاعية، وأهمها ملف مقاتلة إف-35.

وأعرب أردوغان عن أسفه لعدم إيفاء الولايات المتحدة بتعهداتها بخصوص مقاتلات "إف-35" رغم ايفاء تركيا بالتزاماتها في هذا الشأن.

وحول توصيف بايدن أحداث 1915 بـ "الإبادة" بحق الأرمن، عبر الرئيس التركي عن استياء بلاده قائلا: "هذه المقاربة أزعجتنا بشكل كبير، ولا بد من التطرق إليها".

المصدر: الأناضول