 
مباشر
عاجل
"بلومبرغ": "السبع الكبار" تدعو إلى إقامة علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا

"لوفيغارو": ترامب يعلق على مديح ماكرون لبايدن خلال قمة "الدول السبع الكبرى"

أخبار العالم

Reuters Jonathan Drake
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qm0d

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على عبارات الإطراء التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس جو بايدن، خلال قمة مجموعة G7 في بريطانيا، وفقا لصحيفة "لو فيغارو".

إقرأ المزيد
بايدن: الولايات المتحدة عادت ونحن على ثقة صارمة بوحدة الناتو
بايدن: الولايات المتحدة عادت ونحن على ثقة صارمة بوحدة الناتو

وفي بيان صحفي، اليوم الأحد، علق ترامب على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال مخاطبا نظيره الأمريكي: "عظيم جدا أن يكون معنا رئيس أمريكي يمثل جزءا من هذا التجمع، ولديه رغبة تامة في التعاون. ما تظهرونه هو أن الزعامة تعني الشراكة".

وكتب ترامب في تعليقه: "كان هو (ماكرون) والعديد من القادة الآخرين من قبله في فرنسا وفي سائر أوروبا، يخدعون الولايات المتحدة، كما لم يحدث سابقا. لقد عوملنا بشكل غير عادل للغاية بصفقات تجارية مروعة، كما أنفقنا كثيرا للدفاع عنهم (عن الدول الأوروبية)".

وعبر بايدن عن قناعته بأن الدول مثل فرنسا "تستفيد من الولايات المتحدة"، موضحا: "لهذا السبب بالطبع يحبون بايدن لأنه سيسمح لهم الآن بالعودة إلى أساليبهم القديمة في النصب". وأضاف: "إذا كُنت زعيما لهذه الدول، فسأفضل أيضا بايدن على الرئيس ترامب".

وأردف ترامب قائلا إن هذه البلدان "سوف تغتني على حساب الولايات المتحدة، كما فعلت في الماضي، حتى يتم إجراء تغيير. أما أنا فإني مع أمريكا أولا".

وكان ماكرون رحب، خلال لقاء جمعه، يوم السبت، مع نظيره الأمريكي أثناء قمة مجموعة G7 الجارية في مقاطعة كورنوال البريطانية، بعودة الولايات المتحدة "كزعيم متعاون للعالم الحر" بعد انتخاب بايدن رئيسا للبلاد. 

المصدر: "لو فيغارو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا