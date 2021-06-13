قبل ساعات من تصويت الكنيست.. نائب عربي يهدد بإحباط تشكيل "حكومة التغيير"

قبل ساعات معدودة من التصويت الحاسم في الكنيست الإسرائيلي، فرض نائب عن "القائمة العربية الموحدة" المنتمية شروطا إضافية على "معسكر التغيير" مهددا بتقويض جهوده لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد مصدر لـRT أن النائب سعيد الخرومي قد يمتنع عن التصويت على الحكومة الجديدة، موضحا أنه يطالب بتجميد خطط هدم المنازل في النقب.

وذكر المصدر أن النائب العربي خير رئيس حزب "يمينا" اليميني نفتالي بينيت الذي من المفترض أن يتولى رئاسة "حكومة التغيير" بين الموافقة وقف هدم المنازل أو امتناعه عن التصويت.

وأكد موقع "والا" الإخباري صحة هذه الأنباء، مرجحا أن حزب رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو "الليكود" بذل جهودا من أجل إقناع النائب العربي بالامتناع عن التصويت.

وعلى الرغم من أن مصدر RT أكد أن هذا يعكس موقف هذا النائب وحده وليس "القائمة الموحدة" بأكمله، غير أن انشقاق أي نائب عن "معسكر التغيير" سيقوض قدرته على كسب دعم أغلبية المشرعين الكنيست في التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة الذي سيعقد في الـ16:00 من اليوم الأحد.

المصدر: RT