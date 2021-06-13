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الصحة الألمانية تطالب "جونسون آند جونسون" بتقديم 6.5 مليون جرعة إلى ألمانيا في يوليو

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الصحة الألمانية تطالب
Reuters
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قالت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأحد، إن شركة "جونسون آند جونسون" يجب أن تقدم 6.5 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا إلى ألمانيا في يوليو القادم، لتعويض النقص المتوقع في شهر يونيو.

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وقال متحدث باسم الوزارة الألمانية لوكالة "رويترز": "هذا مؤسف لأن كل جرعة لها أهميتها، لذلك نتوقع من "جونسون آند جونسون" تسليم هذا الطلب في يوليو في أسرع وقت ممكن.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أبلغت في وقت سابق هذه الشركة ضرورة التخلص من ملايين الجرعات، بسبب مخاوف التلوث.

المصدر: رويترز

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