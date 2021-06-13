موسكو تنظم "يانصيب سيارات" للملقحين الجدد ضد كورونا

أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بأن سكان المدينة الذين سيتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الفترة ما بين 14 يونيو الجاري إلى 11 يوليو القادم، سيشاركون مجانا في يانصيب للسيارات.

وجاء في بيان صدر عن سوبيانين ونشر على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، أن إطلاق هذا اليانصيب يستهدف تشجيع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، على التلقيح ضد فيروس كورونا.

ووفق اليانصيب سيتم في موسكو كل أسبوع توزيع 5 سيارات للفائزين، قيمة الواحدة مليون روبل. وسيعلن أسماء الفائزين في بث قناة "موسكو24" كل يوم أربعاء ابتداء 23 يونيو الجاري.

وأشار سوبيانين أيضا إلى أن الأموال الضرورية لتفيذ برنامج اليانصيب لتشجيع حملة التلقيح قدمتها شركات "سبير" و"لوكويل"وميغافون" وروس نفط".

وأضاف: "إذا أظهرنا المسؤولية والانضباط في الأيام القريبة القادمة، فسننجح في قطع معظم سلاسل فيروس كورونا وتخفيض وتائر تفشي المرض".

المصدر: إنترفاكس