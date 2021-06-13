وسائل إعلام: القوات البرية الألمانية تفتقر إلى المال لتنفيذ مهام الناتو

أفادت صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية بأن حكومة ألمانيا خفضت تمويل قواتها البرية، الأمر الذي يعرض للخطر تنفيذ مهام حلف الناتو.

ونقلت الصحيفة عن الإحصاءات المغلقة لوزارة الدفاع الألمانية أن الحكومة كانت في الفترة ما بين عامي 2018 و2020 توجه لتمويل قواتها البرية 13% من إجمالي نفقاتها الدفاعية، الأمر الذي يؤثر سلبا على الالتزامات الألمانية أمام حلف الناتو.

وذكرت أن ألمانيا تعهدت بتشكيل "وحدة عسكرية قادرة على المشاركة في القتال المكثف" بحلول عام 2027. ولتحقيق هذا الهدف كان من الضروري أن تملك ألمانيا 266 مركبة مشاة قتالية من طراز "Puma" في أحدث تشكيلات، في حين تم تخصيص أموال لشراء 194 مركبة فقط.

وتعهدت ألمانيا بتشكيل 3 وحدات مماثلة قبل عام 2032. ونشرت الصحيفة مقتطفات من تقرير لوزارة الدفاع الألمانية، مفادها أنه "ربما سيكون من الضروري إعادة صياغة هذه الأهداف".

المصدر: تاس