قراء يابانيون حول سيارة "Aurus" الروسية: إنها سيارة جدية

نشر موقع "Yahoo News Japan" مقالة حول سيارات "Aurus" الروسية الفخمة.

وتحدثت المقالة عن سيارة الليموزين المصفحة الخاصة من طراز "Aurus" التي يستخدمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، داخل روسيا وفي جولاته الخارجية، على حد سواء.

وتعود بداية العمل على إنتاج سيارة "Aurus" الفخمة إلى عام 2012، وحاليا يبلغ عدد أشكال هذه السيارة 15.

وتسببت المقالة حول السيارة الروسية في استجابة نشطة من القراء اليابانيين الذين باشروا في نشر التعليقات حولها.

وقال القارئ باسم sti: "إنه شيء رائع. ومن المهم أن محرك السيارة والأجهزة الكهربائية لها تم إنتاجها بمساعدة ألمانيا. وبالرغم من الجدالات السياسية بين موسكو وبرلين، فتتعاونان حيويا في المجال الاقتصادي. هكذا يجب أن يكون الأمر!".

وكتب القارئ hir: "نعم، إنها سيارة جدية! وكان يبدو لي سابقا أن الروس لا يمكنهم إنتاج شيء إلاّ "النزوات الشيوعية"! ولكن وزن هذه السيارة 7 أطنان، وتحنوي مثل هذه الصفات الديناميكية. وهل ستصمد أمام انفجار لغم وضرب صاروخ؟ وربما تستخدم 50 لترا من البنزين لكل 100 كيلومتر؟"

وكتب القارئ tak: "ربما في اليابان نحتاج إلى رخصة لقيادة هذه الشاحنة لاستخدامها؟.

وأشار القارئ lub: "يبلغ وزنها 7 أطنان! أكثر من وزن مركبة المشاة المدرعة لقوات الدفاع".

وكتب قارئ آخر: "خارجيا فإنها سيارة الليموزين من الدرجة الأولى، وداخليا تشبه الناقلة المدرعة".

المصدر: نوفوستي