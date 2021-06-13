وسط توقعات بإطاحة حكومة نتنياهو..الكنيست الإسرائيلي يصوت على حكومة جديدة

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على حكومة زعيم المعارضة، يائير لبيد، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، بعد إخفاق رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، من تشكيلها.

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وتنتهي اليوم صلاحيات بنيامين نتنياهو في السلطة، والتي استمرت 12 عاما، إذا ما أعطى الكنيست الثقة للحكومة الجديدة، حيث فشل نتنياهو (71 عاما) في تشكيل حكومة بعد رابع انتخابات شهدتها إسرائيل خلال عامين في 23 مارس الماضي.

في حين أن تحالف يائير لبيد ونفتالي بينيت لتشكيل الحكومة، قد يجعلها تؤدي اليمين اليوم، بعد تصويت الكنيست بالثقة عليها، والتي من المتوقع أن تفوز به، حيث سيتولى بينيت، المليونير المتشدد في مجال التكنولوجيا الفائقة، منصب رئيس الوزراء لمدة عامين، ثم يتركه لعامين آخرين، وفق الاتفاق بينهما، للابيد، وهو مقدم برامج تلفزيوني شهير سابق، المنصب، وسيرأسان حكومة تضم أحزابا من مختلف الأطياف السياسية ، بما في ذلك لأول مرة حكومة تمثل الأقلية العربية التي تشكل 21% من السكان، بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت "رويترز" بأن الاثنين يعتزمان إلى حد كبير، تجنب القيام بتحركات كاسحة بشأن القضايا الدولية الساخنة، مثل السياسة تجاه الفلسطينيين، في الوقت الذي يركزان فيه على الإصلاحات الداخلية.

وكان المكتب الإعلامي للبرلمان الإسرائيلي قد قال: "بالتوافق مع قرار لجنة التنظيم، يجتمع الكنيست يوم الأحد في الساعة 16:00 لجلسة عامة خاصة لانتخاب رئيس للكنيست في الدورة الـ24، والمصادقة على تشكيلة الحكومة الـ36 للبلاد برئاسة النائب نفتالي بينيت".

في سياق متصل، لن يتأثر الكثير من الفلسطينيين بتغيير الإدارة الإسرائيلية، مشيرين إلى أن بينيت سيتبع على الأرجح نفس الأجندة اليمينية مثل نتنياهو، مع وجود احتمال ضئيل، أو عدم وجود أي احتمال على الإطلاق، للتقدم نحو التوصل لحل الصراع المستمر منذ عشرات السنين مع إسرائيل، وفق "رويترز".

المصدر: "رويترز" + وكالات