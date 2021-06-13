الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني يبحثان السياسات المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، يوم السبت، السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية والصين على هامش قمة مجموعة السبع، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

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وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض في بيان إن الطرفين بحثا "التحديات المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي العالم، فضلا عن ملفات فيروس كورونا، والتغير المناخي، وكوريا الشمالية، والصين، وكذلك الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان".

وتنعقد قمة مجموعة السبع في كورنوول جنوب إنجلترا في الفترة من 11 إلى 13 يونيو، وهذا هو أول اجتماع مباشر لقادة مجموعة السبع منذ ما يقرب من عامين.

وتضم مجموعة السبع المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

المصدر: RT