فنزويلا تستلم شحنة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

قال السفير الروسي لدى كاراكاس، سيرغي ميليك باغداساروف، إن فنزويلا استلمت دفعة جديدة من لقاحات "سبوتنيك V" المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح السفير في تغريدة أن السلطات الفنزويلية استلمت عبر مطار مايكيتيا الدولي 500 ألف جرعة من اللقاح، "مما يعزز تضامننا مع الشعب الفنزويلي الشقيق".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن في نهاية مايو أنه سيتم تكثيف التطعيم ضد فيروس كورونا في شهر يونيو، وأن اللقاحات ستقدم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والذين يعانون من أمراض.

وبدأت فنزويلا حملتها الجماعية للتلقيح ضد كورونا في وقت سابق من هذا العام بعد أن تلقت الدفعة الأولى من لقاحات "سبوتنيك V" في فبراير المنصرم.

المصدر: RT