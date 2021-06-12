المئات يشاركون في تشييع أفراد أسرة كندية مسلمة دهسهم مهاجم بشاحنة

شارك بضع مئات يوم السبت في جنازة أفراد أسرة كندية مسلمة، دهسهم رجل بشاحنة صغيرة ما أودى بحياتهم في هجوم قالت الشرطة إن دافعه الكراهية.

وقتل الأربعة الذين يمثلون ثلاثة من أجيال الأسرة عندما دهسهم ناثانييل فيلتمان (20 عاما)، حيث كانوا في نزهة مسائية بالقرب من منزلهم ببلدة لندن في أونتاريو.

ويتعافى فرد خامس من الأسرة في المستشفى من جروح أصيب بها.

وبدأت الجنازة بوصول النعوش التي تضمم جثامين الأربعة ملفوفة بعلم كندا إلى مجمع المركز لإسلامي بجنوب غرب أونتاريو حيث أقيمت صلاة الجنازة، وتلقى أفراد الأسرة الآخرون التعازي من القيادات الدينية والاجتماعية.

وقال رضا بشير ترار، السفير الباكستاني لدى كندا، خلال الجنازة: "الحقيقة الساطعة المتمثلة في لف النعوش بالعلم الكندي هي شهادة حية على حقيقة أن الأمة الكندية كلها تقف معهم".

وأثار الهجوم موجة غضب في مختلف أنحاء كندا ودانه السياسيون من مختلف الأطياف.

المصدر: "رويترز"