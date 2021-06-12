همتي يحذر من عقوبات إضافية في حال فوز المحافظين في الانتخابات الإيرانية

اعتبر المرشح الرئاسي الإيراني عبد الناصر همتي أن "فوز منافس من المحافظين في الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية على البلاد".

وفي المناظرة التلفزيونية الثالثة والأخيرة التي أجريت بين المرشحين الرئاسيين في إيران، وجه همتي انتقادات إلى المحافظين وفي مقدمهم المرشح إبراهيم رئيسي الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية منذ عام 2019.

وتوجه إلى رئيسي في المناظرة قائلا: "أسألك سيد رئيسي، أنت الأبرز بين الأفراد الخمسة المرشحين ضدي، ما سيحصل في حال آلت السلطة إلى المتشددين؟ ماذا سيحصل إذا آلت إليك؟ دعني أقول ذلك بوضوح: سيتم فرض عقوبات جديدة مع إجماع دولي أقوى".

وتأتي الانتخابات مع خوض طهران والقوى الكبرى مباحثات في فيينا سعيا لإعادة العمل بالاتفاق، تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، في ظل نية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة بلاده للاتفاق، بشرط عودة إيران لاحترام كامل تعهداتها بموجبه.

المصدر: "أ ف ب"