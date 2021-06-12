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ميركل تبحث مع بايدن على هامش G7 قمته القادمة مع بوتين و"السيل الشمالي"

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ميركل تبحث مع بايدن على هامش G7 قمته القادمة مع بوتين و
Reuters Guido Bergmann Bundesregierung
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أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها بحثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة مجموعة السبع الكبار في كورنوال البريطانية، لقاءه القادم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت ميركل أنها ناقشت بشكل وجيز مع بايدن اليوم السبت على هامش القمة، ملف خط أنابيب "السيل الشمالي-2" الرابط بين روسيا وألمانيا.

ولفتت المستشارة إلى أن المفاوضات جارية بهذا الشأن مع الحكومة الأمريكية وخبراء الحكومة الألمانية، قائلة: "أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح".

وأعربت المستشارة الألمانية عن قناعتها بضرورة أن تبقى أوكرانيا شريكة في إمدادات الغاز إلى أوروبا من روسيا حتى بعد إتمام بناء "السيل الشمالي-2".

وذكرت ميركل أنها تبادلت الآراء مع بايدن أيضا بشأن آخر التطورات في أفغانستان، مضيفة أن فرصة ستتاح لهما قريبا لإجراء مفاوضات أوسع.

ومن المقرر أن تزور ميركل واشنطن في 15 يوليو القادم، قبل شهرين من اعتزالها السياسة في سبتمبر.

المصدر: "نوفوستي" + "رويترز"

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