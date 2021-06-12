طهران ترد على كلام رئيس "الموساد" السابق عن اغتيال علماء إيرانيين

وجهت إيران انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس المنتهية ولايته لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، يوسي كوهين، على خلفية تصريحاته الإعلامية الأخيرة عن جهود تل أبيب الموجهة ضد علماء إيران.

وشدد المسؤول الإعلامي في مكتب البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، شاهرخ ناظمي، في حديث إلى وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت، على أن تصريحات رئيس "الموساد" السابق تمثل "النمط طويل الأمد للتخريب الإجرامي" الذي تتبعه تل أبيب ضد طهران، بما يشمل الهجمات بواسطة الدودة الحاسوسية الخبيثة "ستوكسنت" التي استهدفت منشأة نطنز النووية الإيرانية قبل أكثر من عقد.

وقال المسؤول الإيراني: "وصل النهج غير القانوني هذا إلى نقطة يهدد فيها مسؤول سابق لهذا النظام بلا خجل وبشكل صارخ علماءنا النوويين بالموت".

وتابع: "لا ينبغي التسامح مع هذا الجنون!"

وتأتي هذه التصريحات تعقيبا على المقابلة التي أجرتها مع كوهين، بعد أيام من استقالته، القناة الـ12 الإسرائيلية، وتحدث فيها رئيس "الموساد" المنتهية ولايته بقدر غير عادي من الصراحة عن سياسات تل أبيب العدائية إزاء الملف النووي الإيراني.

وتطرق كوهين في المقابلة خاصة إلى أسلوب اغتيال العملاء المعنيين بتطوير برنامج طهران النووي، قائلا: "إذا كان من شأن شخص أن يشكل خطرا على مواطني إسرائيل، فينبغي إنهاء وجوده".

المصدر: "أسوشيتد برس"