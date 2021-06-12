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أخذ ورد بين علي لارجاني ومجلس صيانة الدستور بشأن رفض أهلية ترشحه للانتخابات الرئاسية

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أخذ ورد بين علي لارجاني ومجلس صيانة الدستور بشأن رفض أهلية ترشحه للانتخابات الرئاسية
Reuters OMAR SANADIKI
رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لارجاني
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دعا رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لارجاني، مجلس صيانة الدستور، إلى "الإعلان عن كافة الأسباب التي دفعته لرفض أهلية ترشحه للانتخابات الرئاسية، من دون أي تستر، بشكل رسمي وعلني".

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وفي بیان له، قال علي لاريجاني: "أدعو مجلس صيانة الدستور الموقر، بينه وبين الله، وبناء على ثبات كذب التقارير التي تم منحها إلى المجلس حولي وحول عائلتي، أن يعلن كافة الأسباب التي دفعته لرفض أهلية ترشحي، من دون أي تستر، وبشكل رسمي وعلني".

وأضاف: "يتعين على مجلس صيانة الدستور على الأقل تنفيذ السياسة العامة التي أقرها المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، بشأن مساءلة هذا المجلس".

وفي سياق متصل، رد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور على لاريجاني قائلا: "تأييد ورفض أهلية المتطوعين للترشح للانتخابات الرئاسية، يتم بناء على وثائق ومستندات كافية ومعتمدة، ولا يوجد حكم في قانون الانتخابات الرئاسية ينص على حق الاعتراض على رفض الأهلية ونشر أسبابها".

في حين أن علي لارجاني توجه للمجلس بالرد أيضا، وأوضح قائلا: "وفق أوامر المرشد على خامنئي ووفق البند 11-2 من السياسات العامة للانتخابات الصادر عام 2016 ، یتعین على مجلس صيانة الدستور الإعلان عن أسباب رفض أهلية الترشح بشكل خطي وتقديمه إلى من يطلب ذلك من المتقدمين الذي تم رفضهم".

المصدر: RT

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