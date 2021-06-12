ماكرون يطلب من جونسون "الالتزام بالوعد الذي قطعه بشأن بريكست" والخارجية ترد

طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "الالتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه باحترام اتفاق بريكست".

إقرأ المزيد

وفي لقاء ثنائي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، شدد ماكرون على طلبه من جونسون بـ"تطبيق البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية والسماح باستخدام المياه الإقليمية البريطانية للصيادين الفرنسيين والأوروبيين للفترة الزمنية المتفق حولها".

في حين رد وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، قائلا إن "المملكة المتحدة لن تساوم على شبر واحد من سيادتها وحماية وحدة المقاطعات البريطانية الأربع، بما فيها إيرلندا الشمالية".

وأشارت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر، إلى أن ماكرون أخبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن "البلدين لديهما مصالح مشتركة، لكن العلاقات لا يمكن أن تتحسن إلا إذا حافظ جونسون على كلمته بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضح المصدر أن "الرئيس الفرنسي أبلغ بوريس جونسون أن هناك حاجة لإعادة ضبط العلاقات الفرنسية البريطانية، وأن هذا يمكن أن يحدث بشرط أن يحافظ جونسون على كلمته مع الأوروبيين"، لافتا إلى أن ماكرون تحدث باللغة الإنجليزية لجونسون.

المصدر: "رويترز" + RT