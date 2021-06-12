 
مباشر

ماكرون يطلب من جونسون "الالتزام بالوعد الذي قطعه بشأن بريكست" والخارجية ترد

أخبار العالم

ماكرون يطلب من جونسون
Reuters POOL
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qlsv

طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "الالتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه باحترام اتفاق بريكست".

إقرأ المزيد
انطلاق أول قمة حضورية لـG7 منذ بداية الجائحة في بريطانيا
انطلاق أول قمة حضورية لـG7 منذ بداية الجائحة في بريطانيا

وفي لقاء ثنائي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، شدد ماكرون على طلبه من جونسون بـ"تطبيق البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية والسماح باستخدام المياه الإقليمية البريطانية للصيادين الفرنسيين والأوروبيين للفترة الزمنية المتفق حولها".
في حين رد وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، قائلا إن "المملكة المتحدة لن تساوم على شبر واحد من سيادتها وحماية وحدة المقاطعات البريطانية الأربع، بما فيها إيرلندا الشمالية".

وأشارت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر، إلى أن ماكرون أخبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن "البلدين لديهما مصالح مشتركة، لكن العلاقات لا يمكن أن تتحسن إلا إذا حافظ جونسون على كلمته بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضح المصدر أن "الرئيس الفرنسي أبلغ بوريس جونسون أن هناك حاجة لإعادة ضبط العلاقات الفرنسية البريطانية، وأن هذا يمكن أن يحدث بشرط أن يحافظ جونسون على كلمته مع الأوروبيين"، لافتا إلى أن ماكرون تحدث باللغة الإنجليزية لجونسون.

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا