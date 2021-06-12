غانا تزرع 5 ملايين شجرة في يوم واحد لمكافحة آثار إزالة الغابات

قال رئيس غانا نانا أكوفو أدو، إن هدف بلاده من زراعة 5 ملايين شجرة على الأقل في يوم واحد، اليوم الجمعة، للمساعدة في إعادة نمو الغابات والحد من تأثيرات تغير المناخ.

وفي مقر الرئاسة، زرع الرئيس الغاني أدو شتلة لشجرة "ليجنوم فيتاي" (شجرة الحياة) وهي من أكثر الأخشاب صلادة في العالم.

وقال الرئيس نانا أكوفو أدو: "لن ننتظر إلى الغد أو بعد غد لنفعل ذلك. يتعين أن نفعل هذا الآن".

ويقول علماء البيئة إن التوسع الزراعي، والتعدين بدرجة أقل، وقطع الأشجار أدى إلى مستويات عالية من إزالة الغابات في غانا.

وبحسب أرقام مفوضية الغابات تراجعت الغابات إلى أقل من خُمس ما كانت عليه في التسعينيات.

المصدر: وكالات