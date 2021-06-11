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إيطاليا توقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" لمن هم دون 60 عاما بعد وفاة شابة

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إيطاليا توقف استخدام لقاح
Reuters /FW1F/Martin Petty
لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد
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قالت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة إنها قيدت استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا عقب وفاة شابة بتجلط دموي بعد التطعيم، ليقتصر على الأفراد فوق سن 60 عاما.

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وقال فرانشيسكو فيجليولو، المفوض الإيطالي الخاص بكوفيد-19، في مؤتمر صحفي: "سيمنح أسترازينيكا فقط للأفراد فوق سن الستين".

وتوفيت كاميلا كانيبا أمس الخميس عن 18 عاما بعد حصولها على اللقاح يوم 25 مايو، ما فجر عاصفة من الجدل في إيطاليا بشأن اللقاح الإنجليزي-السويدي الذي يمنح للبالغين في كل الفئات العمرية رغم مخاوف طبية أثيرت من قبل.

المصدر: "رويترز"

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