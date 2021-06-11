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بريطانيا تسجل ارتفاعا في وفيات وإصابات كورونا

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بريطانيا تسجل ارتفاعا في وفيات وإصابات كورونا
Reuters HTN
تدابير احترازية ضد كورونا في بريطانيا
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة و8125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 7 وفيات و7393 إصابة جديدة بالعدوى.

وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT

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