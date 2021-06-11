 
مباشر
عاجل
سعر الخام "برنت" يتجاوز 73 دولارا للبرميل لأول مرة منذ عامين

شاهد.. بايدن يواجه بوتين على غلاف "تايم" قبيل قمة جنيف

أخبار العالم

شاهد.. بايدن يواجه بوتين على غلاف
Reuters Alexander Natruskin
فلاديمير بوتين وجو بايدن - صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qlo2

وضعت مجلة "تايم" الأمريكية على غلاف نسختها الجديدة صورة تظهر رئيسي الولايات المتحدة جو بايدن وروسيا فلاديمير بوتين، قبيل قمتهما القادمة في جنيف.

وتظهر هذه الصورة بايدن وهو يرتدي نظارات شمسية ينعكس فيها بوتين.

وسيلتقي بوتين وبايدن في جنيف في 16 الشهر الجاري بهدف مناقشة سبل إخراج العلاقات الروسية-الأمريكية من مأزقها الحالي، والمسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، ومكافحة جائحة فيروس كورونا، وتسوية النزاعات في العالم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا