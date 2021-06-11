شاهد.. بايدن يواجه بوتين على غلاف "تايم" قبيل قمة جنيف

وضعت مجلة "تايم" الأمريكية على غلاف نسختها الجديدة صورة تظهر رئيسي الولايات المتحدة جو بايدن وروسيا فلاديمير بوتين، قبيل قمتهما القادمة في جنيف.

وتظهر هذه الصورة بايدن وهو يرتدي نظارات شمسية ينعكس فيها بوتين.

وسيلتقي بوتين وبايدن في جنيف في 16 الشهر الجاري بهدف مناقشة سبل إخراج العلاقات الروسية-الأمريكية من مأزقها الحالي، والمسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، ومكافحة جائحة فيروس كورونا، وتسوية النزاعات في العالم.

المصدر: RT