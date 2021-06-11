شاهد.. بايدن يواجه بوتين على غلاف "تايم" قبيل قمة جنيف
Reuters Alexander Natruskin
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وضعت مجلة "تايم" الأمريكية على غلاف نسختها الجديدة صورة تظهر رئيسي الولايات المتحدة جو بايدن وروسيا فلاديمير بوتين، قبيل قمتهما القادمة في جنيف.
وتظهر هذه الصورة بايدن وهو يرتدي نظارات شمسية ينعكس فيها بوتين.
Biden takes on Putin https://t.co/8o1tsTV7LDpic.twitter.com/TQGYoSYDF6— TIME (@TIME) June 11, 2021
وسيلتقي بوتين وبايدن في جنيف في 16 الشهر الجاري بهدف مناقشة سبل إخراج العلاقات الروسية-الأمريكية من مأزقها الحالي، والمسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، ومكافحة جائحة فيروس كورونا، وتسوية النزاعات في العالم.
المصدر: RT