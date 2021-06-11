شرطة جنيف تكشف عن خططها واستعداداتها للقمة الروسية - الأمريكية

تستعد الشرطة في مدينة جنيف السويسرية، إلى القمة الروسية - الأمريكية المقررة يوم 16 يونيو، آخذة في الاعتبار تجربة قمة ميخائيل غورباتشوف ودونالد ريغان في عام 1985.

وقالت قائدة شرطة جنيف، الكولونيل مونيكا بونيفانتي، إنه تم طلب مساعدة إضافية من الوحدات الأمنية الأخرى المجاورة، متوقعة أن أن يضم كل وفد خلال القمة التي ستجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، من 600 إلى 800 شخص.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أن 900 ضابط شرطة سيتمركزون في جنيف اعتبارا من يوم الاثنين.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل كتيبة عسكرية في مطار جنيف، بينما سيساعد الباقون، الذين خصصتهم السلطات، في حراسة حدود منطقة عقد القمة.

ووفقا للأجهزة الأمنية السويسرية فإن مستوى التهديد الإرهابي في العالم لا يزال مرتفعا، وقد اتخذت إجراءات أمنية قبيل القمة لتأمين الاجتماع.

المصدر: نوفوستي