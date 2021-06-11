بساكي: الدراما في عهد ترامب تشبه تلك الموجودة في مسلسل "صراع العروش"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن "التسريبات الإعلامية والدراما في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تشبه تلك الموجودة في مسلسل Game of Thrones - صراع العروش".

وأشارت بساكي لصحيفة Financial Times إلى وجود تسريبات سياسية في عهد ترامب أكثر مما هو موجود الآن، بسبب الاقتتال الداخلي بين مسؤولي الإدارة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضحت أن العديد من موظفي البيت الأبيض الحاليين لديهم تاريخ طويل من العمل مع الرئيس جو بايدن، "وقد خلق ذلك نوعا مختلفا من الأجواء في الجناح الغربي"، مبينة أن "الثقافة الموجودة حاليا في البيت الأبيض هي، إلى حد كبير، أن تبقي رأسك منخفضا وتذهب إلى العمل وتكون جزءا من الفريق".

لكن في حين أنه قد يكون هناك عدد أقل من التسريبات مقارنة بعهد ترامب، فقد تعرض بايدن لانتقادات لعدم تواصله مع وسائل الإعلام مثل سلفه، وقد عارضت بساكي هذه الفكرة، مؤكدة أن بادين يخطط لعقد المزيد من المؤتمرات الصحفية.

وقالت: "إنه (بايدن) يستمتع بالأخذ والرد بينه وبين الصحافيين، أكثر من معظم الرؤساء تقريبا في التاريخ الحديث، وذلك من حيث تكرار عدد المرات التي يستجيب فيها لأسئلة المراسلين"، مضيفة: "بايدن أجاب على الأسئلة التي صاح بها الصحفيون 77 مرة على الأقل في أول 100 يوم له في المنصب".

المصدر: The Hill