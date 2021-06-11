سويسرا تفرض إجراءات أمنية إضافية لتأمين قمة بوتين وبايدن

تعتزم السلطات السويسرية تقييد المجال الجوي فوق مدينة جنيف مؤقتا، ونشر زهاء ألف جندي بالمنطقة للمساعدة في تعزيز الإجراءات الأمنية للقمة الروسية الأمريكية التي ستعقد في 16 يونيو.

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ووافق المجلس الفدرالي، الهيئة التنفيذية السويسرية المكونة من سبعة أعضاء، اليوم الجمعة، على الإجراءات المؤقتة التي ستشمل الشرطة الجوية ومراقبة المجال الجوي من قبل القوات الجوية السويسرية خلال قمة الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع الفدرالية السويسرية في بيان إن "سويسرا ملزمة بضمان حماية الأشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، مثل رئيسي الدولتين الأمريكية والروسية".

وأضافت أن الرحلات التجارية من وإلى مطار جنيف لن تتأثر بالقيود التي تبدأ من الساعة 8 صباحا الثلاثاء، وحتى الساعة 5 مساء الخميس.

وسيكون للنشر الإضافي للقوات دور في حماية المبعوثين الأجانب ودعم شرطة جنيف الإقليمية في الجو وعلى بحيرة جنيف.

وأعلنت السلطات المحلية يوم الخميس أن القمة، وهي جزء من أول رحلة خارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن، ستعقد في منزل ريفي من القرن الثامن عشر، في حديقة عامة تطل على بحيرة.

وسبق أن أكدت موسكو وواشنطن أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، سيعقدان أول لقاء بينهما في جنيف يوم 16 يونيو الجاري، ما سيمثل أول قمة روسية أمريكية منذ اجتماع بوتين مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بهلسنكي في شهر يوليو عام 2018

المصدر: "أسوشيتد برس"