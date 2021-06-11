ترامب: من دون احترام لروسيا.. الولايات المتحدة في وضع غير مؤات

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خليفته، جو بايدن، قبل لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من أن الولايات المتحدة في وضع غير مؤات، من دون إبداء احترام لروسيا.

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وقال ترامب في تصريح بالخصوص: "بصفة رئيس، كان لي لقاء ممتاز ومثمر للغاية في العاصمة الفنلندية هلسنكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلى الرغم من التخطيطات المتأخرة للاجتماع في الأخبار المزيفة، فقد فازت الولايات المتحدة بالكثير، بما في ذلك احترام الرئيس بوتين وروسيا".

وتحدث ترامب بعبارات غير مبهجة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي وهيلاري كلينتون، التي خسرت الانتخابات أمامه، قائلاً إنه بسبب "روسيا المزيفة وخدعة روسيا التي صنعوها ودفعوا ثمنها، فقد وجدت الولايات المتحدة نفسها في وضع غير مؤات، ومع ذلك تغلبت على هذا الأمر".

وتمنى ترامب لبايدن "التوفيق في التواصل مع الرئيس بوتين"، وأسدى نصيحة للرئيس الأمريكي بايدن، بأسلوبه المعتاد، قائلا له: "لا تنم أثناء الاجتماع، وانقل له (لبوتين) من فضلك أحر تمنياتي".

المصدر: نوفوستي