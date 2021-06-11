"روسكوسموس" لا تعارض التعاون مع "ناسا" بشرط رفع العقوبات عنها

قال مدير الوكالة الفضائية الروسية (روسكوسموس)، دميتري روغوزين، إن الوكالة لا تعارض التعاون مع وكالة "ناسا" الأمريكية بشرط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسكوسموس.

وقال راغوزين على "تلغرام": "لسنا ضد التعاون، لكن السبيل الوحيد لذلك هو رفع العقوبات عن الشركات التابعة لروسكوسموس".

وفي وقت سابق، أثنى رئيس وكالة "ناسا"، بيل نيلسون، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، على التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في الفضاء، ووصفه بالفريد والاستثنائي.

وقال نيلسون إن التعاون (في الفضاء) لا يجب أن يتوقف بغض النظر عن "التنافس على الأرض".

المصدر: تاس