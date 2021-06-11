المكسيك تسجل 3672 إصابة و227 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الخميس، تسجيلها 3672 إصابة و227 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3672، مقابل 3855 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2445538 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 227 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 253 الأربعاء، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 229580 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9.2%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.

المصدر: "رويترز" + وكالات