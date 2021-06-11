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"طالبان": على تركيا سحب القوات من أفغانستان بموجب الاتفاق

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Reuters POOL
المتحدث باسم "طالبان" سهيل شاهين
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أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية أنه ينبغي على القوات التركية الانسحاب من أفغانستان بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الحركة مع الولايات المتحدة في عام 2020.

وقال المتحدث باسم "طالبان" سهيل شاهين إن "تركيا كانت جزءا من قوات الناتو خلال السنوات الـ 20 الأخيرة، وبالتالي عليها أن تنسحب من أفغانستان بناء على الاتفاق الذي وقعناه مع الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020".

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يذكر أن الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع "طالبان" في 2020 ينص على انسحاب جميع القوات الأجنبية خلال 14 شهرا.

وتأخرت الولايات المتحدة عن الموعد المحدد أصلا للانسحاب. وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إتمام الانسحاب بحلول 11 سبتمبر المقبل.

المصدر: "رويترز"

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