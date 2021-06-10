روسيا تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم تسييس قضايا متعلقة بالاتفاق النووي مع إيران

دعت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العودة لعمل "تقني هادئ" مع إيران وعدم تسييس الأوضاع حول الاتفاق بشأن برنامجها النووي.

إقرأ المزيد

وقال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في كلمة ألقاها الخميس خلال جلسة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن روسيا اطلعت بشكل دقيق على تقرير مديرها العام، رافائيل غروسي، حول تطبيق اتفاق الضمانات على خلفية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من قبل إيران.

وأوضح أوليانوف: "في هذا السياق نود أن نذكر بأن الهدف الأساسي من أعمال الفحص التي تنفذها الوكالة في سياق اتفاق الضمانات يتمثل في ضمان عدم استخدام أي من المواد الأصلية أو الانشطارية في النشاط السلمي على أراضي البلاد لأغراض متعلقة بالأسلحة النووية أو أي جهاز نووي متفجر".

وتابع: "منذ البداية أشرنا إلى أن الأسئلة المتبقية إلى إيران بشأن الجزئيات المكتشفة للمواد النووية لا تستحق انتباها من قبل مجلس المحافظين نظرا لطابعها التاريخي وغياب مخاطر متعلقة بقضية عدم انتشار الأسلحة النووية في الوقت الحالي".

وأكد: "ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى خفض التوتر حول هذه المواضيع وعدم تسييسها والعودة إلى عمل تقني هادئ مع الطرف الإيراني".

وتستضيف فيينا منذ أبريل مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل أخرى.

المصدر: RT