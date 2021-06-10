قائد سلاح الجو الإسرائيلي يتحدث عن استهداف سوريا "أكثر من مرة"

أكد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، استهداف إسرائيل بطاريات صواريخ سورية، خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأكد نوركين أن "إسرائيل حاولت استهداف المضادات الدفاعية السورية، خاصة بطاريات تلك المضادات، التي تعتبر الأكثر تقدما حول العالم، بهدف تغيير الاستراتيجية الإيرانية في سوريا".

وأشار إلى أنه "خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة اعتادت الطائرات العسكرية استهداف مناطق سورية، بدعوى تغيير الاستراتيجية الإيرانية فيها، ووقف تمدد وطموح الإيرانيين في البلاد، باعتباره هدفا استراتيجيا إسرائيليا خلال تلك الأعوام".

المصدر: "القناة 12"