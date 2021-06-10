الولايات المتحدة.. طرد حوالي 200 موظف في مستشفى بعد رفضهم الحصول على لقاح كورونا

أوقف مستشفى في مدينة هيوستن الأمريكية 178 موظفا عن العمل، بعد أن رفضوا الإلتزام بأمر يفرض على الموظفين الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الدكتور مارك بوم، رئيس Houston Methodist's في بيان، إن ما يقرب من 25000 من موظفي هيوستن ميثوديست قد تم تلقيحهم بالكامل ضد كوفيد-19 كجزء من مطلب التطعيم الذي تم الإعلان عنه في أبريل، لكن 178 موظفا غير محصنين لم يحصلوا على إعفاءات دينية أو طبية، تم فصلهم عن العمل بدون أجر لرفضهم الحصول على اللقاح، من بينهم 27 شخصا تم تطعيمهم جزئيا فقط.

وأشار إلى "أننا لن نحصل على الأرقام النهائية قبل أسبوعين حيث لا يزال بإمكان الموظفين تلقي الجرعة الثانية من لقاح "جونسون أند جونسون" المكون من جرعة واحدة"، مضيفا: "أتمنى أن يكون الرقم صفرا، لكن للأسف قرر عدد قليل من الأفراد عدم وضع مرضاهم أولا".

وأوضح بوم أن "هناك 285 موظفا غير محصنين حصلوا على إعفاءات طبية أو دينية، و332 آخرين حصلوا على تأجيل"، وقال: "أتفهم أن قرار الحصول على اللقاح كان صعبا لدى بعض الموظفين، لكنهم فعلوا الشيء الصحيح لحماية مرضاهم وزملائهم وعائلاتهم ومجتمعنا".

هذا ورفعت دعوى قضائية ضد المستشفى في نهاية مايو من قبل 117 موظفا اعتبروا أن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 كانت "تجريبية" وأن المستشفى لا يمكنه إجبار الموظف "على قبول لقاح غير معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية"، مؤكدين أن "اللقاحات التجريبية المتاحة حاليا لم تحصل على الموافقة النهائية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

المصدر: nbc news