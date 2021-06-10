محكمة روسية تغرم "فيسبوك" بنحو 236 ألف دولار لعدم حذفه منشورات محظورة

فرضت محكمة روسية في موسكو، اليوم الخميس، غرامة على شركة "فيسبوك" قدرها 17 مليون روبل (حوالي 236 ألف دولار) لعدم حذف الشركة لمحتوى محظور.

ولم تحدد المتحدثة باسم المحكمة رقم 422، زولفيا غورنشوك، نوع المنشورات التي لم تحذفها الشركة، إلا أنه في الأسابيع والأشهر الأخيرة، تم تمرير مثل هذه القرارات المتعلقة بالشبكات الاجتماعية للمنشورات التي تدعو للاحتجاج والخروج إلى الشوارع في مظاهرات غير قانونية، لم تحصل على ترخيص.

وقالت المتحدثة إن القضاء أدان "فيسبوك"، بارتكاب انتهاكات إدارية بموجب قانون الجرائم الإدارية في روسيا الاتحادية.

وفي شهر مايو الماضي، فرضت نفس المحكمة غرامة مالية ضد "فيسبوك" قدرها 26 مليون روبل (حوالي 360 ألف دولار).

وقد أعلنت هيئة المراقبة وحماية المستهلك الروسية في الربيع الماضي، عن خطط لفرض غرامات بسبب عدم حذف منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تلغرام، تويتر، يوتيوب، فكونتاكتي)، تضمنت دعوات للمراهقين للمشاركة في مظاهرات غير مرخص لها.

المصدر: نوفوستي