وزير الصحة البريطاني يؤكد اتباع الإرشادات حول كورونا

رفض وزير الصحة البريطاني مات هانكوك مزاعم أحد كبار المساعدين السابقين لرئيس الوزراء بوريس جونسون، وقال إنه لم يكن هناك نقص في معدات الحماية وإنهم اتبعوا الإرشادات بشأن دور الرعاية.

وفي جلسة استماع أمام لجنة مجلس العموم حول جهود وزارته في الاستجابة للوباء، أوضح هانكوك أنه طلب في نهاية يناير من مسؤولي الصحة إجراء تقييم للحالة ووضع خطط في حال ساءت الأمور، مشيرا إلى أن "الوثيقة أظهرت خشية وفاة أكثر من 800 ألف شخص بسبب كوفيد -19".

وسُئل هانكوك عن عدد الأشخاص الذين خرجوا من المستشفيات إلى دور الرعاية قبل خضوعهم جميعا إلى اختبار كوفيد-19، ورد قائلا إنه ليس لديه رقم محدد.

كما دافع عن نهج المملكة المتحدة لتأمين الحدود في مواجهة الوباء، مبينا أن "اللوائح الرسمية قالت إن إغلاق الحدود من جانب واحد سيؤدي فقط إلى تأخير انتشار العدوى بحوالي أسبوع"، معتبرا أن "الطريقة الوحيدة لوقف انتشار الوباء هي بأن تمنع الصين سفر الأفراد من جانبها".

ورأى هانكوك أنه "يجب على العالم أن يغير منهجه في ضوابط الحدود قبل أن يضربه الوباء القادم".

المصدر: "الإندبندنت"