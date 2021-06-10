استطلاع: الأوروبيون يعتبرون أن التعاون مع واشنطن ليس ضروريا إلا للأغراض الاستراتيجية

تدل نتائج استطلاع جديد على أن 20% فقط من الأوروبيين يرون أن الولايات المتحدة لا تدعم قيمهم ومعتقداتهم، وأن غالبيتهم ترى أن التعاون مع واشنطن ليس ضروريا إلا للأغراض الاستراتيجية.

إقرأ المزيد

ونشرت وكالة "بلومبرغ" نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجرته شركتا "Datapraxis" و"YouGov" في 12 دولة أوروبية بطلب من المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية.

وتدل نتائج البحث على أن 20% من الأوروبيين فقط يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تشارك القيم الأوروبية، فيما يرى معظمهم أن التعاون مع واشنطن ليس ضروريا إلا للأغراض الاستراتيجية.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن الولايات المتحدة لم تنجح حتى الآن في التغلب على الخلافات الموجودة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، بالرغم من سعي الرئيس الأمريكي لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأوروبيين.

وترى أن السبب الرئيسي لذلك قد يعود إلى موقف الأوروبيين من السياسة الأمريكية. وخاصة وصف نحو نصف المشاركين في الاستطلاع في كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، النظام السياسي الأمريكي بأنه النظام "المنقسم".

وإضافة إلى ذلك، فإذا رأت واشنطن أن التهديد الرئيسي يأتي من الصين، فإن معظم الأوروبيين، بحسب "بلومبرغ"، يخافون من تركيا.

وأظهر الاستطلاع في الوقت ذاته أن عدم ثقة الأوروبيين بالاتحاد الأوروبي تزداد أيضا. فقال معظم المشاركين فيه في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا أنهم لم يعودوا يثقون بالاتحاد.

المصدر: نوفوستي